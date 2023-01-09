Arkadaşımız Ali Bayram’ı ebediyete uğurladık

Merhum için Kağıthane Nurtepe Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi Ayazağa Mezarlığı’nda defnedildi.



Meslek hayatına 1987 yılında DÜNYA gazetesinde başlayan Bayram, o tarihten bu yana gazetenin görsel servisinde çeşitli kademelerde yer almış, son olarak da EKONOMİ gazetesinin sektör, bölge ve ülke ekleri ile özel eklerinin görsel yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürüyordu. 1969 yılı Afyon doğumlu Ali Bayram, evli ve bir çocuk babasıydı.