Arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi! Yargıtay hapis cezasını onadı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, arkadaşını tartışma sonrası bağlayıp ağzını bantladıktan sonra odaya kilitleyen sanık hakkında verilen 2 yıl hapis cezasını yerinde bularak onadı. Kararda, sanığın eyleminin “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçuna karşılık geldiği vurgulandı.

Dairenin kararına göre, Ankara'da aralarında alacak verecek ilişkisi bulunan 2 kişi, arkadaşlarının evinde konuyu görüşmek için bir araya geldi.

Arkadaşını bağladı ve odaya kilitledi

İkili arasında yaşanan tartışma üzerine kişilerden biri, sinirlenerek diğer kişinin ellerini bağladı, ağzını bantladı ve ardından odaya kilitleyerek evden ayrıldı.

Başka bir kişinin yardımıyla odadan çıkan kişinin şikayeti üzerine, arkadaşına yönelik eylemi nedeniyle diğer kişi hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı.

Mahkeme hapis cezası verdi

Yargılamayı yapan Ankara 56. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı atılı suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemece eksik araştırma ve incelemeyle hüküm kurulduğunu, cezalandırılmasına yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını ileri süren sanık, kararı temyiz etti.

Yargıtay cezayı onadı

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, tarafların arkadaşlarının evlerinde bir araya geleceklerinin tanıklar tarafından da bilindiği, mağdurun anlatımıyla olay sonrası kolluk birimlerince tutulan tutanaktaki tespitlerin örtüştüğü belirtildi.

Kararda, "Mahkemenin değerlendirmesinde, sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden, temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle onanmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.