Armağan Çağlayan uyardı: Ben ve İsmail Küçükkaya'nın adını kullanıyorlar...

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda adının ve fotoğraflarının dolandırıcılık için kullanıldığını duyurdu.

Kendisinin yanı sıra İsmail Küçükkaya'nın şahsının Doğa Yatırım adlı bir şirket tarafından dolandırıcılık için kullanıldığını ifade eden Çağlayan, Doğa Yatırım adlı "Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız" dedi. Çağlayan'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Benim ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır. Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız. Hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir reklam anlaşmam yoktur"

Benim ve @KucukkayaIsmail ‘nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır. Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız. Hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir reklam… — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 8, 2024

Paylaşımın devamında bir gönderi daha yazan Çağlayan, tedbir için Anadolu Adliyesi'ne başvuru yapıldığını ancak tedbir isteğinin reddedildiğini ekleyerek, "Sanırım insanlar dolandırılsın istiyorlar! Anlamak mümkün değil!" yorumunu yaptı. Bahsi geçen paylaşımın tamamı ise şöyle:

"Bu arada dün Anadolu Adliyesi’ne tedbir kararı için çalıştığım hukuk bürosunun sahibi Necip Şenel başvurdu. Ve Anadolu Adliyesi savcısı tedbir isteğimizi reddetti. Sanırım insanlar dolandırılsın istiyorlar! Anlamak mümkün değil!"