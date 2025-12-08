Armut.com’a erişim engeli getirildi

Türkiye’nin çevrim içi hizmet platformlarından Armut.com’a erişim, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla engellendi.

Hakimlik, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararı ile siteye erişimin durdurulmasına hükmetti.

Armut.com nedir?

Temizlikten tadilata, nakliyeden özel derse kadar pek çok alanda hizmet verenlerle kullanıcıları buluşturan Armut.com, uzun yıllardır geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih ediliyordu. Platform, hizmet almak isteyenlerin talep oluşturabildiği, profesyonellerden teklif alabildiği ve yapılan işlere dair değerlendirme sunabildiği bir dijital pazar yeri işlevi görüyordu.