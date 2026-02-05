Arnavutköy açıklarında İHA şüphesi: Denizin ortasında görüldü
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Karaburun açıklarında balıkçıların denizde insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
