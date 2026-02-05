  1. Ekonomim
Arnavutköy açıklarında İHA şüphesi: Denizin ortasında görüldü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Karaburun açıklarında balıkçıların denizde insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Karaburun açıklarında balıkçıların denizde insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin cisme ilişkin incelemesi devam ediyor.

Ayrıntılar Geliyor