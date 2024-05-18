  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine silahlı saldırı: Valilikten açıklama geldi
Takip Et

Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine silahlı saldırı: Valilikten açıklama geldi

Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açılırken, polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine silahlı saldırı: Valilikten açıklama geldi
Takip Et

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerinin bir araca denetim amacıyla yaklaştığı sırada araçtaki E.K. ve H.Ç. adlı şüphelilerin ekiplere silahla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hayatını kaybetmiş, H.Ç'nin ise tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir." denildi.

Yapılan araştırma sonucu E.K'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç'nin ise toplam 6 suç kaydı olduğunun tespit edildiği, tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan polis müdürleri ile ilgili MASAK raporu istenmişAyhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan polis müdürleri ile ilgili MASAK raporu istenmişGündem

 

İsveç'teki İsrail Büyükelçiliği yakınında silah sesleri duyuldu, bölge güvenlik çemberine alındıİsveç'teki İsrail Büyükelçiliği yakınında silah sesleri duyuldu, bölge güvenlik çemberine alındıDünya

 