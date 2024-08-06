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Arnavutköy'de fabrika yangını! Ekipler bölgede

Arnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. İşçilerin mola saatinde dışarıda oldukları sırada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Haber Merkezi
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Arnavutköy'de fabrika yangını! Ekipler bölgede
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında kazanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazanın patlaması sonucu yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy İbn-i Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yer alan Uğur Kimya Endüstri isimli fabrikada saat 10.00 sıralarında kazanın patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

İşçilerin mola saatinde dışarı oldukları sırada çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri tedbir amaçlı fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşların alana girmesine izin vermedi. Yangının ilk anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

 

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