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Arnavutköy'de İETT otobüsü devrildi!

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tekeri sulama kanalına girerek yan yattı. Yolcular panikle otobüsten çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralının olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Arnavutköy'de İETT otobüsü devrildi!
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Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir tekeri sulama kanalına girerek yan yattı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedince bir tekeri sulama kanalına girerek yan yattı. Yolcular panikle otobüsten dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi

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