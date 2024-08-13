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Arnavutköy'de korkutan yangın tarım arazisine sıçradı

Arnavutköy'de çıkan yangın tarım arazisine sıçradı. Yangın havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
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Arnavutköy'de korkutan yangın tarım arazisine sıçradı
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Arnavutköy'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın tarım arazisine sıçradı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle tüm çevreye yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca havadan helikopter yardımıyla yangına müdahale edildi. Yanan tarım arazisi havadan görüntülendi.

Yangın kısa sürede çevreye yayıldı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevreye yayılarak tarım arazisine sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye yangın helikopteri sevk edildi. Helikopter, Sazlıbosna gölünden aldığı su ile yanan alana müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından yangına kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisinde yangın havadan görüntülendi.

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