  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Arnavutköy’de şantiye konteynerlarında korkutan yangın: İşçiler son anda kurtuldu
Takip Et

Arnavutköy’de şantiye konteynerlarında korkutan yangın: İşçiler son anda kurtuldu

İstanbul Arnavutköy'de toplu konut şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlere ilk müdahale iş makineleriyle yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arnavutköy’de şantiye konteynerlarında korkutan yangın: İşçiler son anda kurtuldu
Takip Et

Olay, Arnavutköy’ün Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan toplu konut şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçilerin konakladığı konteynerlardan birinde elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bulunan diğer konteynerlara da sıçradı.

Arnavutköy’de şantiye konteynerlarında korkutan yangın: İşçiler son anda kurtuldu - Resim : 1

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yangını fark eden işçiler, durumu hemen itfaiyeye bildirirken, ekipler gelene kadar şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda işçilerin yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, konteynerlarda maddi hasar meydana geldi. Alevlerin yükseldiği anlar ve iş makineleriyle yapılan ilk müdahale cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatan ekipler, olayla ilgili detaylı çalışma yürütüyor.

Heimtextil Fuarı’nda 57 Denizli firması dünyayla buluşuyorHeimtextil Fuarı’nda 57 Denizli firması dünyayla buluşuyorŞehirler

 

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Elektronik sanayi dijital dönüşümün taşıyıcı kolanlarından birisiASO Başkanı Ardıç: Ankara elektronik sanayisinde stratejik bir merkezdirEkonomi

 