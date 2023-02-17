Arsenal’dan depremzedelere yardım

Hüseyin ASLİYÜCE

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal, 2 tırdan oluşan yardım malzemesini Türk Hava Yolları’nın (THY) Londra istasyonu yetkililerine teslim etti.

Arsenal Vakfı Başkanı Freddie Hudson tarafından bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, giysi, mont, rüzgar çadırları ve normal çadırlardan oluşan 2 tır yardım malzemesini Turkish Cargo'nun Londra'daki ofisine teslim etti. Deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türk Hava Yolları Londra Müdürü Celal Baykal'a teslim edilen yardım malzemelerinin TK-1986 kargo seferiyle pazartesi günü Londra'dan Adana’ya gönderilecek.