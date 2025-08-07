Art arda açıklama geldi! 3 ilde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ’da deniz girmek yasaklandı. Vatandaşların güvenliği için plajlarda sıkı önlemler alındı. Yetkililer kırmızı bayrakla uyarılar yapıyor.
Yağış, fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde deniz girmek geçici olarak yasaklandı.
Kocaeli'de 3 gün yasak!
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, 5 Ağustos’ta başlayan denize girme yasağı üç gün süreyle uzatıldı.
Kandıra Kaymakamlığı, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 6-8 Ağustos tarihlerinde ilçedeki tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı.
Kırklareli’nde kısıtlama 4 gün olarak duyuruldu
Kırklareli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Vize ilçesinde de benzer bir karar alındı. Vize Kaymakamlığı, 6-9 Ağustos tarihleri arasında tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı.
Tekirdağ’da poyraz şiddetini artıracak
Tekirdağ Valiliği, şiddetli poyraz nedeniyle bugün Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda denize girmeyi iki gün süreyle yasakladı.
Sahillerde görev yapan cankurtaranlar, kırmızı bayraklarla vatandaşların denize girmesini engelliyor.
Yetkililer, plajlardaki bayrakların anlamlarını şöyle açıkladı:
Kırmızı bayrak: Denize girmek kesinlikle yasaktır.
Sarı bayrak: Denize girmek risklidir.
Siyah beyaz bayrak: Su sporları için ayrılmış alanları işaret eder.