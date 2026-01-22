  1. Ekonomim
Artçı depremler durmuyor: Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınasıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 18.11’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik devam etti. Ana sarsıntıyı izleyen saatlerde çok sayıda artçı deprem kaydedilirken, sabaha kadar yaklaşık 100 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

“Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu"

Bölgede yaşanan hareketlilik yurttaşları tedirgin ederken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan artçı sarsıntılarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ercan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor” ifadelerini kullandı.

