Artçı depremler durmuyor: Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 18.11’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik devam etti. Ana sarsıntıyı izleyen saatlerde çok sayıda artçı deprem kaydedilirken, sabaha kadar yaklaşık 100 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

“Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu"

Bölgede yaşanan hareketlilik yurttaşları tedirgin ederken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan artçı sarsıntılarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ercan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor” ifadelerini kullandı.