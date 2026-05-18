Artvin eski Belediye Başkanı Kadir Halvaşi hayatını kaybetti

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1984-1994 yılları arasında Artvin Belediye Başkanlığı görevini üstlenerek ilimize değerli hizmetlerde bulunan kıymetli büyüğümüz Kadir Halvaşi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim” ifadelerini kullandı.

Erdem, paylaşımında Halvaşi’nin cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Antalya Kurşunlu Mezarlığı’na defnedileceğini belirterek, “Değerli başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Hatıranız Artvin’e yaptığınız hizmetlerinizle her zaman anılacaktır. Sizi asla unutmayacağız” dedi.

"Efsane başkan"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da sosyal medya hesabından Halvaşi'nin vefatına ilişkin, "12 Eylül 1980 darbesinden sonra yapılan ilk seçimlerde Artvin Belediye Başkanı seçilen ve on yıl süreyle belediye başkanlığı yapan, halkın gönlünde taht kuran sevgili Kadir Halvaşi’yi kaybettik. 19 Mayıs günü Antalya’da Kurşunlu Camiinden son yolculuğuna uğurlayacağız. Toprağın bol olsun efsane Başkan, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.