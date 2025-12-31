Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, Artvin’de korkulan senaryoyu gerçeğe dönüştürdü. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü sınırları içerisinde yer alan Aksu Yaylası'nda, sabahın erken saatlerinde büyük bir kar kütlesi yerinden koparak çığa dönüştü.

"Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, bölgedeki durumun ciddiyetini vurguladı. Vali Ergün, ilk belirlemelere göre yaylada bulunan 6 kişilik çoban grubunun çığ felaketine yakalandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Zekeriya köyü mevkiinde bir çığ düştüğüne dair ihbarı alır almaz tüm birimlerimizi teyakkuza geçirdik. Maalesef bölgedeki 6 çobandan 3'ünün kar kütlesi altında kaldığı bilgisi elimizde. AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekiplerimiz şu an bölgeye ulaşmaya çalışıyor."

"Bölgede görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldı"

Çığın düştüğü Aksu Yaylası’nda arazi koşullarının son derece engebeli olması ve olumsuz hava şartlarının sürmesi, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Vali Ergün, bölgede görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığını, hava koşullarının ise oldukça ağır olduğunu ifade etti.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara profesyonel ekiplerin yanı sıra yöre sakinleri ve jandarma komandoları da destek sağlıyor. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarının açılması için iş makineleri aralıksız mesai yapıyor.