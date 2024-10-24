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Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
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Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
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Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 28'inci kilometresinde öğlen saatlerinde çığ düştü.

Köylere ulaşım sağlanamıyor

Çığ nedeniyle kara yolunun çift taraflı ulaşıma kapanması sonucu havzada bulunan Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Olayda, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yolun ulaşıma açılması için kara yolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

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