Artvin'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artvin'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.