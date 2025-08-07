Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünde şap hastalığı, büyükbaş hayvanların neredeyse tamamını etkisi altına aldı.

Köy Muhtarı Utku Aksakal, köyde 450-500 civarında büyükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, “Tamamı hastalığa yakalandı. Kendi imkânlarımızla mücadele ediyoruz ama ne gelen var ne de destek veren. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden kimse köyümüze uğramadı” dedi.

Kars ve Ardahan’da etkisini artıran şap hastalığı, Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerine de yayılmaya başladı. Özellikle Ardanuç’un Ardahan sınırındaki Geçitli köyü yaylasında görülen vakalarda, hayvanların çoğunda ağız içinde, memelerde ve tırnak aralarında yaralar oluştu.

"Tamamen kendi imkânlarımızla mücadele ediyoruz"

Geçitli Köyü Muhtarı Utku Çelik bu süreçte kendi imkanlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Buradaki hayvanların hemen hepsi şap hastalığına yakalandı. Kimileri hastalığı atlattı, kimilerinin ise tedavisi hâlâ devam ediyor. Tamamen kendi imkânlarımızla mücadele ediyoruz. Ot getiriyoruz, yem veriyoruz. Ne yazık ki gelen bir yetkili yok. Sadece hayvan ölürse, makine gelip gömüyor. Ölen hayvanlarımız oldu, sayısı da az değil. Yaptırdığımız TARSİM sigortası da bu hastalığı kapsamıyor. İnsanların kredi borçları var, ödeyemiyorlar. Ziraat odaları ilgilenmiyor, Tarım Kredi Kooperatifi yardımcı olamıyor."

"Üç ineğim vardı, ikisi öldü"

Üretici Gülten Güllü ise 3 ineğinden bir tanen kaldığını, onun da hasta olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Evet, bir hayvanım öldü. Şap hastalığı nedeniyle, biri de baharda patlayarak can verdi. Eşimle ikimiz yaşıyoruz, başka kimsemiz yok. Üç ineğim vardı, ikisi öldü. Elimde kalan hasta ineğe de bu otu götürüyorum. Bizi arayıp soran hiç kimse olmadı. İlçeye de bildirdik ama bir faydasını görmedik. Bilmiyorum, sonumuz ne olacak. İneğin fiyatı 150-200 bin lira arasında. Yetkililere seslensek de bir şey değişmiyor. Derdim çok ama dermanım yok. Anlayan anlar. Yardım istiyoruz, ama verecek olan yok."

Üretici Fevziye Can ise çok sıkıntı çektiklerini belirterek, "Hayvanlarımızın memeleri, ağızları, ayakları yara içinde. Çok sıkıntıdayız. Henüz ölen hayvanım olmadı ama şap hastalığı köydeki tüm hayvanlarda var. İlaç almadık, sadece elma sirkesi kullanıyoruz. Onu hayvanlara sıkıyoruz. Bize gelip de hâlimizi soran olmadı" dedi.

“Devletten ilaç ve kredi desteği bekliyoruz”

Üretici Önder Altunkaya devletten ilaç yardımı ve kredi ödemelerinde destek olmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Geçitli’de durum çok kötü. Hayvanlarımız 15 gündür hasta. Kışın nasıl ot yediriyorsak, şimdi de aynı şekilde otla besliyoruz. Şap hastalığı hem ağız hem ayaklara vuruyor. Mücadele ediyoruz, ama devletimizden bu işe bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kredilerimiz var, yapılandırma yapılmalı. Gerekirse faizler silinsin. Şu an biçtiğimiz otu hayvanlara yediriyoruz. Kışlık otu da şimdiden veriyoruz. Kışın parayla alıp tekrar yedirmemiz gerekecek; tabi para varsa… Ne yapalım, nasıl edelim diye düşünüyoruz. Belki devlet yardım eder.

Şu ana kadar ilaçlara 6-7 bin lira harcadık. Sirke masrafı da ayrı. 20-25 hayvanım var. Nisan ayında bir aşı yapıldı. Devletimizden ilaç ve yem desteği bekliyoruz. Kışlık hazırlık için kredi çektik, hayvan aldık. Ödemeler geldi çattı ama hayvanlar hasta. Ne zaman iyileşecekler, ne zaman satacağız da borç ödeyeceğiz belli değil."

"Sağım bile yapamıyoruz''

Üretici Neşe Öztürk ise "Hayvanlarımız perişan durumda. Ağız yaralarını atlattılar ama ayaklar hâlâ kötü. Yürümekte zorlanıyorlar, sağım yapamıyoruz. Yeni yeni ot yediriyoruz. Süt satışı da yapamıyoruz. Gelen özel veterinerler var ama ilaçlara dünya kadar para alıyorlar. Hastalık devam ediyor. Ama gelip hâlimizi soran yok, bakan yok" diye konuştu.

Başka bir üretici ise "Hiçbir şey yapamıyoruz. Suyla yıkıyoruz sadece. Sağ olsun muhtar dışında kimse ilgilenmiyor. Evet, özel veterinerler geliyor ama ölen ölür, kalan kalır mantığıyla hareket ediyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor" dedi.