  Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video)
Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video)

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sel ve heyelanlara yol açarken, Macahel yolu ulaşıma kapandı, Karagöl'de su seviyesi yükselerek tesislerin su altında kalmasına neden oldu.

Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video)
Artvin'de etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi.

Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video) - Resim : 1Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki 6 köyle ulaşım tamamen kesildi.

Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı.

Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video) - Resim : 2

Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video) - Resim : 3
Öte yandan, Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı.

Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video) - Resim : 4

Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı.

Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video) - Resim : 5

Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.

Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video) - Resim : 6

