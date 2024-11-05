  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor
Takip Et

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor
Takip Et

İl genelinde sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar etkili oluyor.

Yoğun kar sebebiyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Artvin Belediyesi ekipleri de aralıklı sağanağın etkili olduğu kent merkezinde, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek tıkanmaları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Öte yandan kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 5, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıtEkrem İmamoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıtGündem

 

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddettiBahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddettiGündem

 

Gündem
İzmit Tüpraş'ta şiddetli patlama! Birçok ilçeden duyuldu, camlar kırıldı
SON DAKİKA...
'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' başladı... (Canlı Yayın)
'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' başladı... (Canlı Yayın)
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tutuklandı
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tutuklandı
Millî Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıt
Randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıt
Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti
Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti