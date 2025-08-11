  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Artvin’in Yusufeli ilçesinde heyelan: Yol ulaşıma kapandı
Takip Et

Artvin’in Yusufeli ilçesinde heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli-Artvin ve Yusufeli-Erzurum karayolları ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Artvin’in Yusufeli ilçesinde heyelan: Yol ulaşıma kapandı
Takip Et

2024 yılı Haziran ayında, Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki T-14 tünelinin üst beton korunağında meydana gelen çökme nedeniyle tünel ulaşıma kapatılmış, trafik geçici olarak tünelin etrafından sağlanan alternatif güzergaha yönlendirilmişti.

Bu kez alternatif yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapladı.

Uzun kuyruklar oluştu

Olayın ardından yolun her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bölgede ikinci bir heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlık, bir okul üniformasının satışının yasaklandığını duyurduBakanlık, bir okul üniformasının satışının yasaklandığını duyurduGündem
İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı! Suçlamalar neler?Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı! Suçlamalar neler?Gündem
Bireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyorBireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyorEkonomi

 

Gündem
Balıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklaması
Balıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklaması
TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacak
TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacak
Balıkesir'de depremde yıkılan üç katlı binadan karot örneği alındı
Balıkesir'de depremde yıkılan üç katlı binadan karot örneği alındı
Bolu'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı: Müdahale devam ediyor
Bolu'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı: Müdahale devam ediyor
Adalet Bakanı duyurdu: Balıkesir'de yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı
Balıkesir'de yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı
Beş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
Beş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü