Asansör katili anne kıza acımadı

Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, asansörü çağırınca dehşetle karşılaştı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Boğularak öldürülmüşler

Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet zanlısının ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı. Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.