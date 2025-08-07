  1. Ekonomim
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde baba ile kızının üçüncü kattaki evlerine çıkmak için bindikleri asansörün halatı koptu. Metrelerce yükseklikten zemine çakılan asansördeki baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Olay, Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi.

Asansör, halatının kopması neticesinde üçüncü kattan metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

