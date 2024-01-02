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Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi

27 Aralık'ta açıklanan 17 bin 2 TL'lik asgari ücret 6 günde yaklaşık 7 dolar eridi.

Haber Merkezi
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Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
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Dolarda yaşanan artış asgari ücretin satın alma gücünü de düşürdü. 27 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücret, o günkü dolar kuruyla yaklaşık 579 dolara denk geliyordu.

Asgari ücret açıklandığında 29,39 TL olan dolar, 6 gün sonra 29.72 TL'ye yükselince, asgari ücret 7 dolar azalarak 572 dolara düştü.

Yıllara göre asgari ücretin dolar karşılığı:

Tarih                 TL         Dolar
01.01.2024      17.002      578.7
27.12.2023      11.402      387.9
01.07.2023      11.402      437.3
30.06.2023       8.506      326.0
01.01.2023        8.506     454.1
01.07.2022       5.500      328.5
01.01.2022       4.253      316.4
01.01.2021        2.825      383.3

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