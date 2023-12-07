Asgari ücret önerisi: İlk yarı için 17 bin, 2. yarı için 20 bin 500 lira olsun

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni etkileyecek olan toplantı günü yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine dair açıklamalar da devam ediyor.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, önümüzdeki günlerde toplanacağını anımsatarak, dünyada Türkiye kadar asgari ücretin konuşulduğu başka bir ülkenin olmadığını söyledi.

Bir ülkenin gündemini sürekli ücret artışları ya da hayat pahalılığı işgal ediyorsa bu ülkede yolunda gitmeyen bir şeylerin bulunduğunu dile getiren Kaya, "AK Parti'nin yaptığı şey yoksulluğu yönetmeye çalışmaktır. Vatandaşa düşük gelirin, ücretin kaçınılmaz olduğu fikrini aşılamaya çalışırken, bir yandan da sembolik ücret artışları ya da sosyal transferleri kendilerinin bir lütfuymuş gibi anlatıyorlar." diye konuştu.

Asgari ücretin, 2024 yılının ilk yarısı için 17 bin, ikinci yarısı içinse en az 20 bin 500 lira olmasını isteyen Kaya, bu tekliflerinin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti.