Asgari ücret protestosunda tutuklanmıştı! Bilge Kağan Şarbat tahliye edildi
CHP'nin düzenlediği asgari ücret protestosundan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Bilge Kağan Şarbat, tahliye edildi.
İstanbu Kadıköy’de asgari ücret protestosu sebebiyle gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat, atılan sloganlar gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 29 Aralık'ta tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, 19 yaşındaki genci Şarbat'ı “kaçma şüphesi”yle tutuklamıştı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın Şarbat'ın tahliye edildiğini "Haksız tutuklama son buldu! Açlık sınırının altındaki asgari ücreti eleştirdiği için tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız." açıklamasıyla duyurdu.