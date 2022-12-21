Asgari ücret yarın açıklanıyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Artık hep birlikte önceliği milletçe ortak geleceğimize vermek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağı ineceğine beraberce şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu yılı yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle kapatacak." açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, "Bankadan devletin fedakârlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kâr bırakmayız." diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili baba-oğul benzetmesi hakkında, "Bay Kemal oğluna sahip çık. 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım." dedi. 6'lı masanın durumu hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez." yorumunda bulundu.

"Bizim sırtımızda küfe var, küfe olmayanlar rahat konuşur"

AK Parti Grup toplantısı sonrası gazetecilerin "Asgari ücret 9 bin TL olur mu? “sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanımla işveren sendikası başkanıyla oturulur konuşulur. Değerlendirmemizi yaparız inşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız. Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok, çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur, bizim sırtımızdaki 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini düşüneceğiz eğitimden sağlığa adaletten emniyete ulaşımdan alt üst yapı sorunlarına kadar, bunlar bir şeyle yapılacak değil mi sırtında küfe olmayanlar bol boy atıp tutuyorlar." yanıtını verdi.