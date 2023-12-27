Asgari ücret zammı belli oluyor: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün yapılacak mı?

Asgari ücret zammı için sona yaklaşıldı. Normal şartlarda her iki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yapılamamıştı.

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı merak edilirken beklenti kabine toplantısının bugün yapılmasıydı. Ancak kabine toplantısı bugünün gündeminde yer almadı. Yeni toplantının yapılacağı günle ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı'nın bugün temayül yoklamalarına katılacağı ve yerel seçim çalışmaları için adaylık süreçleriyle ilgileneceği belirtildi. Erdoğan ayrıca, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak.

Kabine toplantısında gündem başlıkları neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı sonrasında alınacak.

Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de kabinenin gündeminde yer alması bekleniyor.