Asgari ücrete ara zam mitingi: İşçiler sokağa iniyor
Milyonlar asgari ücrete ara zam beklerken, işçi kesiminden önemli bir adım atıldı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, 26 Haziran'da asgari ücrete zam yapılması için miting düzenlemeye karar verdi. Çalışanlar, ara zam taleplerini güçlü bir şekilde dile getirmek üzere meydanlara inecek.
Son 2 yıldır asgari ücrette ara zam talepleri, hayat pahalılığının artması ve alım gücünün düşmesiyle yeniden gündeme geldi. Ancak hükümet kanadı, bu yıl temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkça belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" diyerek milyonların beklentilerini boşa çıkardı.
İşçi sokağa inme kararı aldı
Hükümet kanadı ısrarla zam olmayacağını söylese de ara zam beklentisini sürdüren işçi kesiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) sokağa inme kararı aldı. Buna göre İİSŞP, 26 Haziran'da asgari ücrete ara zam mitingi yapacak. Miting saat 19.30'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Sosyal medya hesabından duyurdular
İnsanca yaşamak için ücretlerimize TEMMUZDA EK ZAM istiyoruz!— İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (@subelerplatform) June 18, 2024
Yoksulluk sınırının 61 bin TL'yi geçtiği ülkemizde sefalet düzeyinde ücretlerle çalışmak istemiyoruz.
Sesimizi duyurmak için buluşuyoruz 👇
🗓 26 Haziran Çarşamba
🕖 19.30
📍Bakırköy Özgürlük Meydanı pic.twitter.com/Py6UlvTw5p