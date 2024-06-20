Asgari ücrete ara zam mitingi: İşçiler sokağa iniyor

Son 2 yıldır asgari ücrette ara zam talepleri, hayat pahalılığının artması ve alım gücünün düşmesiyle yeniden gündeme geldi. Ancak hükümet kanadı, bu yıl temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkça belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" diyerek milyonların beklentilerini boşa çıkardı.

İşçi sokağa inme kararı aldı

Hükümet kanadı ısrarla zam olmayacağını söylese de ara zam beklentisini sürdüren işçi kesiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) sokağa inme kararı aldı. Buna göre İİSŞP, 26 Haziran'da asgari ücrete ara zam mitingi yapacak. Miting saat 19.30'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Sosyal medya hesabından duyurdular