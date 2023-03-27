Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin noktayı koydu

14 Mayıs seçimlerine günler kala en düşük emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapılan artıştan sonra en çok merak edilen konulardan biri de 'asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusu oldu.

Asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren brüt 10 bin 80 TL, net 8 bin 506 TL'ye yükseltilmişti.

'Asgari ücrete ara zam' iddiaları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Bilgin, "Asgari ücrete ara zam gelmeyecek" dedi. Bakan Bilgin, bu açıklamasıyla asgari ücrete ara zam iddialarını yalanladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasının sonunda "Olağanüstü şartlar olursa düşünülür" ifadesini kullandı.