En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tartışmalara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Bilgin, asgari ücrete zam yapılacak tarihi duyurdu. Bilgin, "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.

Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 5500 TL'den, 7500 TL'ye yükseltilmesi için Meclis'e teklif sunulmuştu. Teklifte ayrıca, 1100 TL olan emekli bayram ikramiyelerinin ise 2000 TL olması öngörülüyor.