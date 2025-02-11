Asil Nadir... Sadakatı liyakatın üstünde tuttu, vizyonuyla damga vurdu

Asil Nadir öldü. 1980’lerin sonunda Babıali’ye firtına gibi giren ve müesses nizamını sarsan, verdiği yüksek maaşlarla ilk başta gazetecileri sevindiren ve ardından hiç beklenmedik çöküşüyle üzen patronum artık yok.

Yollarımız 1988’in ortalarında kesişmişti. Aylardan Haziran, Ayvalık’ta tatildeyim. Evin telefonu çaldı, açtım. Arayan o zamanlar “Özal’ın prenslerinden biri’ olarak tanınan bir kamu bankası genel müdürü. İyi dostum olan bankacı “Neredesin? Atla gel İstanbul’a bizim bankaya” dedi. “Gelemem, tatildeyim” cevabını alınca da fırçayı bastı: “Çok önemli bir iş var. Asil Nadir, Türkiye’de gazete satın alıyor. Ekip kuruyoruz”.

Ertesi gün öğle saatlerine makamındaydım. Bana, İngiltere’nin en zengin iş insanlarından Kıbrıs Türk’ü Asil Nadir’in, ileride Türkiye’nin o günkü politikasından vazgeçip batının istediği gibi Rumlarla anlaşması ihtimaline karşı ülkede güçlü bir yayın grubuna sahip olmak istediğini anlattı. Nadir bu sayede olumsuz geliymelere önlemeyi hedefliyordu. Patron zengindi, Türkiye dahil dünyanın çeşitli ülkelerinde yatırımları vardı ve hızla büyüyordu. 1986’da Londra Borsası’nda en itibarlı şirketlerin hisselerinin yer aldığı FTSE 100 Endeksi'ne olmuştu. Zaten grubun haftalık ekonomi gazetesi Ekonomik Bülten’de çalışıyordum ve gazetenin yöneticisi olan ağabeyimizin de Asil Nadir ile çalışmayacağı ve ayrılacağı belliydi. Banka genel müdürü arkadaşımın ekip kurmak için istediği 5 güvendiğim arkadaşımın ismini de vererek birlikte çalışma teklifini kabul ettim. Kısa süre sonra genel yayın müdürümüz gitti ve bir arkadaşımla birlikte gazeteyi yönetmeye başladık.

Yeni patron kısa süre sonra satın aldığı gazeteleri görmek ve yöneticileriyle taşınmak için Cağaloğlu’ndaki binaya geldi. Vizyonunu ve gelecekte basında yapmayı planladığı yatırımları anlattı. Grubu satın alınca ilk olarak eski yöneticilere iyi zam yaptığı ve yeni transfer olan yöneticiler de iyi para aldığı için hepimiz yeni patronu can kulağıyla dinliyorduk.

Hem anlatıyor hem de önündeki tabakta bulunan sokak simidi ve eski kaşar peyniriyle çay eşliğinde kahvaltısını yapıyordu. Sigarasını yaktıktan sonra ekonomiyi sordu, ardından çeşitli ülkelerdeki yatırımlarını anlattı. Yeni patrona kanımız kaynamıştı, aynı dili konuşuyorduk. Ancak Asil Bey ile yolculuğumuz fazla uzun sürmedi.

Polly Peck 1990’da zora girdi, iflasa gidiş başlamıştı. İngilizlere göre, Nadir halka açık olan şirketten para çalmıştı. Patronumuz ise kendisine bir komplo kurulduğunu söylüyordu. ABD’nin Kıbrıs özel temsilcisi Nelson Ledsky’nin, Kıbrıs konusunda batılıların görüşünü kabul etme ve propogandasını yapma teklifini kabul etmeyince düğmeye basılmıştı.

Kısa bir süre sonra Polly Peck’e ve Türkiye’deki şirketlerine kayyum atandı. Basın cephesinde ise gazete ve dergilere sonradan gelenler az zararla ayrıldılar, eskiler kaldılar. Çok sayıda çalışan aylarca maaş da alamadı, kıdem tazminatı da. Çeşitli sağlık sorunları yaşayanlar ve bu nedenle hayatını kaybedenler oldu. Nadir’in Veb Ofset (Günaydın, Tan ve Ekonomik Bülten gazetelerini bünyesine barındıran grup) ile başlayan Güneş gazetesi ve Gelişim Yayınları (Nokta Dergisi’nin yayıncısı) büyüyen yatırım yolculuğu kısa sayılabilecek bir sürede hüsranla sonuçlandı.

Ancak Nadir hiç bir zaman kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi ve bunu mahkemeler dahil her yerde dile getirdi. İflas ve yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaşması üzerine İngiltere’ye gitmeye karar verdiği gün beni ve bir arkadaşımı Gezi Parkı’nın yanındaki Sheraton Oteli’ni 17. katındaki süitinde kabul etti. “Patron gitmeyin, İngilizler sizi tutuklar” dedik. Ancak Nadir kararlıydı. Yakın çevresinin telkinlerine de kulak asmadı ve 16 Aralık 1990 akşam üzeri çıktığı Londra yolculuğu tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Birkaç gün sonra ev hapsi şartıyla kefaletle serbest kaldı. İddianame hazırlanıncaya kadar böyle yaşayacaktı. Patronun tutuklanması ve mali desteğinin kesilmesi Türkiye’de sahip olduğu dergi ve gazeteleri zora soktu. Sıkıntılar yaşandı. Ancak o dönemde de kendisiyle irtibatım kesilmedi. Patron yine her zamanki gibi haklılığını savunuyor ve kendisine tuzak kurulduğunu ifade ediyordu. 1992’nin sonlarında Londra’nın en lüks semtlerinden birindeki evinde kendisini ziyaret ettim. Evin bulunduğu sokakta bir polis aracı vardı. Kapı açıldı, patronun çalışma odasına buyur edildim. Karşımda işadamı kimliğinin yanısıra İngiliz hukukunu hatmetmiş ve kendini savunmaya hazır bir Asil Nadir vardı. Gelecekten, yeni yatırım planlarından konuştuk. Türkiye’de Peugeot üretecek bir fabrika kurup otomotiv sektörüne adım atacaktı. Manisa’da kurduğu Vestel’i büyütecekti. 1989’da satın aldığı Del Monte’nin yaş meyve bölümünü ve çoğunluk hissesinin sahibi olduğu Japon elektronik devi Sansui’yi daha da büyütecekti. Yani o zor günlerde bile gelecekten umudunu kesmemişti.

Ertesi yıl nisan ayında yolum yine Londra’ya düştü. Patronu aradım, sekreteri açtı telefonu. “Asil Bey meşgul” dedi. Yaklaşık bir hafta her gün randevu için aradım ama olmadı, bir türlü görüşemedik. Epey bozulmuştum. Asil bey bana nasıl randevu vermezdi? Dönüş yolunda randevu vermemesinin kendimce sebebini buldum: Asil bey cephesinden kısa süre içinde önemli bir haber gelecekti. Ve kısa bir süre sonra geldi de: Asil Nadir 4 Mayıs 1993 günü evden çıkmış, bir özel uçakla önce Fransa’ya oradan da Kuzey Kıbrıs’a geçmişti.

Asil Nadir’in Kuzey Kıbrıs’taki zorunlu ikameti 2010 yılına kadar sürdü. Patronumuz o yıl kendini savunmak için Londra’ya döndü. Hemen tutuklandı ve mahkum oldu. 2016 yılında da Türkiye’ye iade edildikten sonra serbest kaldı ve bugüne kadar da Kuzey Kıbrıs’ta yaşadı.

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası üne sahip ilk işadamı olan Asil Nadir ile kısa yolculuğumuzdan çıkardığım kendimce önemli derslerin tüm iş insanlarına yararlı olacağını düşünüyorum.

Bunların başında hayatımızın her alanında gördüğümüz liyakat eksikliği geliyor. Kısa yolculuğumuzda Asil Nadir’in yönetici istihdamında en önemli kriterinin sadakat olduğunu gördüm. Liyakat, Asil Bey için de önemliydi ancak sadakat daha öndeydi. Sadık ancak liyakati eksik kişiyi önemli bir göreve getirdiğiniz zaman başarısız olduğunda kızıyorsunuz, sadakat duvarından bir tuğla düşüyor. İkinci başarısızlığında yine kızıyorsunuz bu sefer sadakat duvarındaki boşluk daha da büyüyor. Sonunda üst düzey görevde hem sadakatı hem de liyakati eksik bir yöneticiniz bulunuyor. Nitekim Asil beyin yakın çevresinde bu tür yöneticilerin çokluğu bana göre uçuruma giden yolun taşlarını döşedi. Bugün de hayatın çeşitli alanlarında liyakat eksikliğinin zararlarını görüyoruz.

İkinci konu bugün dilimize çokça pelesenk olan “İtibardan tasarruf olmaz” sözü. İflas söylentilerinin yoğunlaştığı 1990 yılının ağustos ayında açılışı yapılan Antalya Sheraton Voyager otelinin açılışını hatırlıyorum. Patron Londra’dan yola çıkan ve İstanbul’a uğrayan iki uçakla hem Türk hem de İngiliz sosyetesinin seçkin mensuplarını mal sahibi olduğu otelinin açılışına götürmüştü. Açılış ise gerçekten göz kamaştırıcıydı. Paraguaylı müzisyenlerden oluşan Los Paraguayos Latin müziğiyle misafirleri coşturmuş, caz sanatçısı Randy Crawford ise bir müzik ziyafeti çekmişti. Sıkıntıların yoğunlaştığı ve çalışanların gelecekleriyle ilgili endişelerinin yoğunlaştığı o günlerde böylesi israf doğru mu diye düşünmüş ve İstanbul’a dönüşte çalışanların tepkilerini gördükten sonra yanlış olduğuna karar vermiştim. Ve nitekim o iki uçak dolusu misafirin hiçbirinin Asil Nadir’in zor günlerinde yanında olmaması itibardan kimi zaman tasarruf edilmesinin gerektiğini ortaya koydu.

Bu iki eleştiriyi yönelttikten sonra Asil Nadir’in vizyonerliğinin de hakkını vermek şart. “Üretim nehirlerinin kenarında konumlanmak gerekir” diyen patronumun bu sözleri neden Japonya’ya gidip Sansui’nin çoğunluk hissesini aldığını, neden Del Monte’nin yaş meyve bölümüne 400 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını, neden bundan tam 40 yıl önce Manisa gibi çok sıradan Anadolu şehrine Vestel gibi önemli bir tesisi kazandırdığını gösteriyor.