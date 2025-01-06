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Aşırı sis faciası: 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Aşırı sis faciası: 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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