Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'den üzen haber

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“Aşk-ı Memnu” dizisindeki “Arsen Hanım” karakteriyle tanınan usta oyuncu Gülsen Tuncer’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Kısa süre önce hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ve Film-San Vakfı tarafından ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği duyurulan 81 yaşındaki oyuncuya beyin kanseri teşhisi konulduğu öne sürüldü.

Film-San Vakfı duyurdu

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Tuncer’in sağlık sorunları yaşadığı kısa süre önce Film-San Vakfı tarafından duyurulmuştu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer’e Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun” ifadeleri kullanılmıştı.

Beyin kanseri teşhisi konuldu

Tuncer’in yaşadığı sağlık sorunlarının ardından beyin kanseri teşhisi aldığı ve hastalığın 4. evrede olduğu belirtildi.

Basına yansıyan bir diğer iddiada ise usta oyuncunun hastalık nedeniyle konuşma ve yazma yetisini kaybettiği öne sürüldü.