  3. Askeri araç kaza yaptı: 4 asker yaralandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan jandarmaya ait araç, şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ilgın- Belekler yolunda meydana geldi. Belekler Mahallesi'ndeki bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askerin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü.

Askeri araç kaza yaptı: 4 asker yaralandı - Resim : 1

Kazada 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 asker, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

