Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 personel yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir helikopterimiz teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı, yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edildi"