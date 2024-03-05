Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 personel yaralı
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden eğitim amaçlı kalkış yapan askeri bir helikopter boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. İzmir, Urla'da gerçekleşen kazada 1 personel yaralandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir helikopterimiz teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı, yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edildi"