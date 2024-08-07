Askeri kışla içerisinde korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Korkutan yangın, Turgutlu Mahallesi’nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Facianın önüne geçildi

Bölgede mühimmat deposunun bulunduğu da öğrenilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir facianın da önüne geçti. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.