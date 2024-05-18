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Askeri müzeler 2 gün ücretsiz

MSB, askeri müzelerin 2 gün boyunca ücretsiz olarak gezilebileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Askeri müzeler 2 gün ücretsiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri müzelerin bugün ve yarın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Askerî Müzeler tüm ziyaretçilerimize ücretsizdir." denildi.

 

 

 

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