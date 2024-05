Askeri müzeler 2 gün ücretsiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri müzelerin bugün ve yarın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Askerî Müzeler tüm ziyaretçilerimize ücretsizdir." denildi.

Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Askerî Müzeler tüm ziyaretçilerimize ücretsizdir.



Within International Museum Day, Military Museums are free of charge for all the visitors between May 18-19, 2024.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EpM1hKtBTy