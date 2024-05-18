Askeri müzeler 2 gün ücretsiz
MSB, askeri müzelerin 2 gün boyunca ücretsiz olarak gezilebileceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri müzelerin bugün ve yarın ücretsiz olacağını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Askerî Müzeler tüm ziyaretçilerimize ücretsizdir." denildi.
Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Askerî Müzeler tüm ziyaretçilerimize ücretsizdir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2024
Within International Museum Day, Military Museums are free of charge for all the visitors between May 18-19, 2024.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EpM1hKtBTy