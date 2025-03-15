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Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacak.

Haber Merkezi
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Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı
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Milli Savunma Bakanlığının, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri-programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecekler veya yatay geçiş yapamayacaklar.

Değişiklikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." kuralı getirildi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri ise mezuniyet tarihi olacak.

 

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