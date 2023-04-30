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Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 45 yaralı

Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. 2 asker şehit oldu, 45 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Kaza, Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde medyana geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

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