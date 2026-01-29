Askerlik yerleri belli oldu! Şubat 2026 celbi için e-Devlet ekranı açıldı

Şubat celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin uzun süredir beklediği askerlik yerleri belli oldu. Bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasının ardından, yedek subay ve yedek astsubay adayları ile er statüsünde görev yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları da ilan edildi.

2026 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet takvimi çerçevesinde yapılan duyuruda, şubat ayına ilişkin askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Yükümlüler, askerlik yerleri ve statülerine ilişkin bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin;

Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2026 tarihine kadar,

Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar,

Kasım 2026 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Celp ve sevk tarihlerinde değişiklik yapılabilir

Celp ve sevk döneminin belirlenmesinde yükümlülerin celp ve sevk dönemi tercihleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre dikkate alınabilir.

Günün gelişen şartları ile TSK'nın ihtiyaç ve öncelikleri gereğince sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler ile celp ve sevk tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri:

1. grup 5 Şubat 2026

2. grup 5 Mart 2026

3. grup 2 Nisan 2026

Yükümlüler, askerlik belgelerini e-Devlet'ten elde edebiliyor. 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden belgelerine erişim sağlayacak.