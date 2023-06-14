  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. ASKİ Genel Müdürü görevden alındı
Takip Et

ASKİ Genel Müdürü görevden alındı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Öztürk'ü görevden alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.

ASKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

 

CHP'li Başarır'dan 'yenilik' açıklamasıCHP'li Başarır'dan 'yenilik' açıklamasıGündem
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştüKılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştüGündem

 