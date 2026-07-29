ASKİ'den Turgut Altınok hakkında suç duyurusu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ASKİ tarafından yapılan başvuruda, Ankara’da şebekeye verilen içme suyunun Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün denetimleri ile ASKİ laboratuvarlarında 7 gün 24 saat esasına göre düzenli olarak analiz edildiği, elde edilen sonuçların ise her ay kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Başvuruda, temmuz ayına ilişkin en güncel analiz sonuçlarında da şebeke suyunun ilgili mevzuatta belirlenen tüm kalite kriterlerini karşıladığı ve halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığının açıkça ortaya konulduğu kaydedildi.

Turgut Altınok hakkında "Dezenformasyon" suç duyurusu

Buna rağmen Turgut Altınok’un sosyal medya hesabından yaptığı, “Ankara’da musluklardan zehir akıyor” ifadelerini içeren paylaşımın bilimsel veriler ve resmi analiz sonuçlarıyla bağdaşmadığı, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi.

"Halkı korku panik ve endişeye sevk etmek", "alenen yanlış bilgiyi yaymak" ve "dezenformasyon" maddelerinden Turgut Altınok hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.