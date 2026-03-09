ASO Başkanı Ardıç: Kadınlarin güçlü olmadığı toplumun güçlü geleceği de olmaz

ANKARA(EKONOMİ)-Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, kadınların eşit ve güçlü olmadığı bir toplumun güçlü bir geleceğinin de olamayacağını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj yayınlayan Ardıç, Kadınların; emeğiyle, aklıyla, cesaretiyle ve sevgisiyle hayatın her alanına değer katan, toplumu ayakta tutan en büyük güçt olduğunu bildirdi. Aileden üretime, bilimden sanata kadar hayatın her alanında kadınların varlığının, toplumların gelişmesinin ve geleceğe güvenle yürüyebilmesinin vazgeçilmez şartıdı olduğuna değinen Ardıç, “Cumhuriyetimiz, kadınların toplum hayatında eşit bireyler olarak yer almasının önünü açan büyük bir dönüşümün adıdır. Bugün kadınlarımız eğitimden bilime, üretimden girişimciliğe, sanattan kamu hayatına kadar her alanda önemli başarılara imza atıyor. Bu başarılar, fırsatlar eşitlendiğinde kadınların bir toplumun geleceğini nasıl dönüştürebileceğinin en güçlü göstergesidir” diye konuştu.

Kadınların aklı, emeği, vizyonu ve girişimciliği; sadece ekonomik hayatın değil, toplumun bütün alanlarının gelişmesinin de temeli olduğunu aktaran Ardıç, “ Ankara Sanayi Odası olarak biz de bu anlayışı kurumsal yapımızda ve çalışma kültürümüzde de hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Bugün Odamız çalışanlarının yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak bizim için asıl önemli olan, kadınların yalnızca istihdamda değil; karar alma mekanizmalarında da güçlü şekilde yer almasıdır. Nitekim bugün gururla ifade ediyorum ki, Ankara Sanayi Odamızda dokuz müdürlüğün beşinde kadın müdürlerimiz görev yapıyor” dedi.

Ardıç Türkiye’nin en güçlü yarınının; kadınların aklıyla güçlenen bir sanayi, kadınların cesaretiyle büyüyen bir ekonomi ve kadınların vizyonuyla şekillenen bir gelecek olduğunu belirtti.

"Kadınlar hâlen ücret ve fırsat eşitsizliğiyle karşı karşıya”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün, kadınların özgür ve eşit bir dünyada var olabilme mücadelesinin en önemli simgesi olduğunu belirten TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, “Kadınların eğitimden çalışma hayatına, ekonomiden karar alma mekanizmalarına kadar hayatın her alanına eşit katılımı; eşit haklara ve fırsatlara sahip olması sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal gelişimin temel unsurlarındandır. Eşitlik temelinde kurulan bir toplum, daha üretken, daha demokratik ve daha umut dolu bir geleceğin kapılarını aralar” dedi.

Günümüzde kadınların hâlen şiddet, ayrımcılık, toplumsal baskılar, ücret ve fırsat eşitsizliği gibi bir çok sorunla karşı karşıya kaldığını dile getiren Yıldız,

“ Kadınların güven içinde yaşayabildiği, emeklerinin değer gördüğü, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı; eşit hak ve fırsatlara sahip oldukları bir toplum oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.