ASO Başkanı Seyit Ardıç: NATO Zirvesi Ankara’nın küresel başkent konumunu güçlendirdi

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara’da gerçekleştirilen NATO zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zirvede öne çıkan en önemli başlığın savunma sanayindeki işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunun altını çizen Ardıç, “Savunma sanayiinin kalbi, sanayi ve teknolojinin başkenti Ankara; güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle ülkemizin stratejik gücüne yön vermeyi sürdürmektedir. Zirvenin, savunma sanayiimizde uluslararası iş birliklerinin gelişmesine, yeni teknoloji ortaklıklarının güçlenmesine ve yüksek katma değerli üretim kapasitemizin daha da ileri taşınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

NATO Zirvesinin sadece küresel güvenliğe ilişkin kritik kararların alındığı bir platform olmadığını ifade eden Seyit Ardız, “Aynı zamanda Ankara'nın uluslararası diplomasiye, yüksek teknolojiye ve savunma sanayiine yön veren küresel bir başkent olarak konumunu daha da güçlendirmiştir. Türkiye'nin uluslararası etkinliğinin ve diplomatik ağırlığının her geçen gün arttığını gösteren bu önemli organizasyon, ülkemizin küresel ölçekte üstlendiği yapıcı ve güven veren rolü de bir kez daha teyit etmiştir” diye konuştu.

Başkan Ardıç, ASO olarak savun sanayinde faaliyet gösteren üyelerin küresel rekabet gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmalarını desteklemek amacıyla tam paydaşlarla kararlılık içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.