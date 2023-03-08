ASO, ‘BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ imzacıları arasına katıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Birleşmiş Milletler'in (BM) kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak amacıyla belirlediği ‘BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles-WEPs)’ imzacısı oldu.

WEPs, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı grubun 1 yıllık çalışma ve müzakereleriyle geliştirilerek 8 Mart 2010'da, Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuna tanıtıldı.

Bu tarihten itibaren her yıl, iş dünyası liderleri, kadın girişimciler, sivil toplum dünyası, BM kuruluşları ve hükümetler ‘WEPs Yıllık Konferansı’nda bir araya gelerek, prensipleri tartışmaya ve geliştirmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASO Başkanı Seyit Ardıç, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İşyeri Belgesi’ne sahip olduklarını belirterek, kadınların iş hayatına katılım oranının artmasının ekonomik gelişmeyi hızlandıracağını bildirdi.

"WEPs'i teşvik edeceğiz"

ASO'nun 300'ün üzerinde üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun koordinatörü olarak kadın girişimcileri desteklediğini ve kadınların yönetime katılma oranlarını artırmak amacıyla projeler uyguladığını belirten Ardıç, şunları kaydetti: "ASO, Ankara'da bir öncü olarak, çalışma hayatında kadınları desteklemek üzere sarf edilen gayretleri daha da artırmak üzere, 60 yıllık tarihinde ilk kez yönetim kuruluna bir kadın üye almıştır. ASO adına WEPs’i imzalayarak ve benimseyerek, gururla taahhüt ediyorum ki üyelerimize WEPs'i tanıtacak ve imzacı olmaları için teşvik ve rehberlik edeceğiz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimine WEPs'i tanıtmak ve yaymak konusundaki gayretlerinde destek sağlayacağız. Odanın çalışan politikasında söz konusu prensipleri temel olarak alacağız ve böylece kadınların her seviyede eşit temsilini destekleyerek Türk sanayisindeki kadın algısını güçlendirmek için katkıda bulunacağız."

WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıyı hedefliyor.