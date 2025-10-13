Asrın Hukuk Bürosu avukatları, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti. Heyette Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer aldı.
Avukatlar, son olarak 15 Eylül 2025'te İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyette, Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer almıştı.
Bir önceki görüşme ise 7 Ağustos 2019’da gerçekleşmiş ve heyette avukatlar Rezan Sarıca ile Nevroz Uysal Aslan bulunmuştu.