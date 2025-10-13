  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Asrın Hukuk Bürosu avukatları, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti
Takip Et

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti. Heyette Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti
Takip Et

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gitti.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre heyette Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor.

Avukatlar, son olarak 15 Eylül 2025'te İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyette, Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer almıştı.

Bir önceki görüşme ise 7 Ağustos 2019’da gerçekleşmiş ve heyette avukatlar Rezan Sarıca ile Nevroz Uysal Aslan bulunmuştu.

Bülent Arınç: Risk alınmazsa başarı da gelmez, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürümBülent Arınç: Risk alınmazsa başarı da gelmez, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürümGündem
Umut Hakkı nedir?Umut Hakkı nedir?Gündem
Ümit Özdağ'dan, DEM Parti yetkilileri hakkında suç duyurusuÜmit Özdağ'dan, DEM Parti yetkilileri hakkında suç duyurusuGündem
Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Bayğaralar" çetesi operasyonunda 106 şüpheli gözaltında
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Bayğaralar" çetesi operasyonunda 106 şüpheli gözaltında
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adliyeye sevk edildi
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adliyeye sevk edildi
Islak mendil ve dezenfektan kullandı, hayatının şokunu yaşadı! Ehliyetinden oldu (Video)
Islak mendil ve dezenfektan kullandı, hayatının şokunu yaşadı!
Denizli'deki halk ekmek fabrikasında fare iddiası: Denetimin ardından üretim durduruldu
Denizli'deki halk ekmek fabrikasında fare iddiası: Denetimin ardından üretim durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Bülent Arınç: Risk alınmazsa başarı da gelmez, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm
Bülent Arınç: Gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm