  Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan aile üyeleri ile görüştü
Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan aile üyeleri ile görüştü

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan aile üyeleri ile görüştü
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, aile görüşü kapsamında İmralı Adası'nda yakınlarıyla görüştü. Asrın Hukuk Bürosu, teröristbaşının ailesiyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, teröristbaşı Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Söz konusu görüşmenin "aile görüşü" kapsamında yapıldığı belirtildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklaması şöyle:

"İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir."

