  ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisi adliyede
ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisi adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş adliyeye sevk edildi.

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisi adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öner ile Okumuş'un ifade işlemlerine Terör Suçlar Soruşturma Bürosu'nda başlanacak.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedilmişti.

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirilmişti.

