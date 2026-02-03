ASSAN GROUP soruşturması: 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 36 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla daha önce gözaltına alınarak tutuklanan ASSAN Group Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ile şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheliye ilişkin inceleme tamamlandı. Savcılık, dosyaya ilişkin soruşturma sürecini sonuçlandırdı.

17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.